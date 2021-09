McDonald’s zieht ins Europa Center am Tauentzien

McDonald’s eröffnet voraussichtlich Ende 2021 ein neues Restaurant an der Tauentzienstraße 9-12 in Berlin. Vormieter am Standort war Vapiano. Lührmann hat bei der Anmietung beraten und war vermittelnd tätig.

.

Das Restaurant mit über 1.000 m² Gesamtfläche und Top-Sichtbarkeit zur Einkaufsstraße Tauentzien und zum Breitscheidplatz bezeichnet die Rückkehr des Marktführers der Systemgastronomie in Berlins Top-Lage. Damit setzt McDonald’s seine Expansionsstrategie neben den bewährten Drive-Standorten an Autobahnen, Hauptverkehrsachsen und Gewerbegebieten auch in innerstädtischen 1A-Lagen fort.



McDonald’s plant im Europa Center ein „Restaurant der Zukunft“ mit frisch zubereiteten Speisen, großer Außenterrasse, Innenterrasse, Tischservice, Spielmöglichkeiten für Kinder und einem McCafé mit Kaffeespezialitäten in Barista-Qualität.



„Es war eine Herausforderung, in dieser sehr touristischen Top-Lage eine passende Fläche dieser Größe zu finden“, erklärt Christoph Schulz, geschäftsführender Gesellschafter von Lührmann Berlin. „Umso mehr freuen wir uns, dass wir für McDonald’s bei der Suche nach einem neuen Standort in Berlin unterstützen durften.“ Das neue Restaurant werde durch seine sehr gute Sichtbarkeit und das neuartige McDonald’s-Konzept zu einem starken Anziehungspunkt für Touristen und Berliner Gäste.



Das Europa Center behauptet sich seit über 50 Jahren in der Toplage der Shoppingmeile Tauentzienstraße, in der Berliner City West. Im Europa Center sind heute ca. 70 Geschäfte angesiedelt; darunter befinden sich sowohl Flagshipstores international renommierter Marken als auch handverlesene, regionale Boutiquen. Komplettiert wird dieses Angebot durch traditionsreiche und kreative Gastronomie- und Entertainment-Konzepte. Neben der Shopping Mall gehören zum Gebäudekomplex Europa Center der 21 Stockwerke hohe Office-Tower mit über 13.000 m² Bürofläche, das Business Hotel Palace Berlin mit ca. 280 Zimmern und 2.600 m² Veranstaltungsfläche, sowie das Haus Eden, ein Wohn- und Geschäftshaus mit 73 Wohn- und 45 Gewerbeeinheiten und ein Parkhaus mit über 1.000 KfZ-Stellplätzen.