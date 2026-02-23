McDonald‘s mietet neue Filiale in der Oldenburger Innenstadt

McDonald's wird ein neues Schnellrestaurant in der Oldenburger Innenstadt eröffnen. Dazu hat das Unternehmen rund 600 m² im Gebäude in der Lange Straße 74 angemietet.

.

Die Immobilie aus dem Jahr 2006 umfasst eine Gesamtfläche von 1.250 m². McDonald's wird als erster langfristiger Mieter seit 2020 in das Objekt einziehen. Der Mietvertrag hat eine Laufzeit von zehn Jahren. Seit dem Auszug von S'Oliver im August 2020 war das Gebäude wiederholt interimistisch vermietet. Zuletzt nutzte die CFHome GmbH die Fläche als Möbelkonzept. Die Übergabe der Fläche an McDonald's ist bis April 2026 geplant. Derzeit laufen noch Umbaumaßnahmen am Objekt. Im Anschluss an die Übergabe wird McDonald's mit dem eigenen Ladenumbau beginnen.



Eigentümerin des Oldenburger Geschäftshauses ist die Deka Immobilien Investment GmbH. JLL hat Deka Immobilien im Rahmen eines Asset Management Mandates beraten und die Anmietung vermittelt. Auf Nutzerseite war Lührmann tätig.