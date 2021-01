McArthurGlen befördert Nick Brady

Nick Brady

Der Outlet-Betreiber befördert Nick Brady zum Group Managing Director of Leasing. Brady wird in dieser Funktion für die Überwachung aller Markenakquisitionen und das Asset Management der 25 McArthurGlen Designer-Outlets in 10 europäischen Ländern und in Kanada verantwortlich sein.

McArthurGlen hat Nick Brady zum Group Managing Director of Leasing befördert. In seiner neuen Position wird Brady die Vermietungsstrategie für das gesamte Portfolio koordinieren, das einen Jahresumsatz von 4,5 Milliarden Euro und eine Gesamtfläche von 675.000 m² umfasst, sowie eine Entwicklungspipeline, die weitere 90.000 m² Einzelhandelsfläche bereitstellen wird.



Mit über 13 Jahren Erfahrung bei McArthurGlen hat Brady bereits mit vielen der Markenpartner des Unternehmens zusammengearbeitet, um deren Outlet-Geschäfte zu etablieren und leistungsstarke Einzelhandelskanäle zu entwickeln.



Diese Expertise wird maßgeblich dazu beitragen, eine Leasingstrategie voranzutreiben, die das kontinuierliche Wachstum des Unternehmens unterstützt und sicherstellt, dass das Unternehmen fit für die Zukunft bleibt. Brady wird an McArthurGlen's Co-CEO Susie McCabe berichten und eng mit dem Executive Team zusammenarbeiten.



In der zweiten Jahreshälfte 2020 eröffnete McArthurGlen eine Reihe neuer Partnerschaften mit Luxusmarken, darunter den weltweit ersten Outlet-Store für Off-White im Center von Serravalle in der Nähe von Mailand sowie die allerersten Boutiquen des Unternehmens für Givenchy und Celine. Auch die Partnerschaften mit Prada, Valentino, Burberry und Armani wurden durch neue Stores erweitert.



Die Gruppe bereitet sich auf die Eröffnung ihres siebten britischen Centers vor, dem McArthurGlen Designer Outlet West Midlands, das ein Joint Venture zwischen McArthurGlen, Aviva Investors und The Richardsons ist. Das Center befindet sich nur 30 Minuten von Birmingham entfernt in Cannock und soll vorbehaltlich lokaler und nationaler Beschränkungen in den nächsten Monaten eröffnet werden. Das Center wird renommierte internationale Marken wie Tommy Hilfiger, Reiss, Ted Baker, Calvin Klein, Adidas, Asics und Skechers anbieten.