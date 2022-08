MC Estate erzielt Vollvermietung im Gewerbepark Ahrensburg

Der von der MC Estate im vergangenen Jahr realisierte klimafreundliche Gewerbepark Ahrensburg ist vollvermietet. Nach der Ista Express Service GmbH haben sich auch Bartsch Bürotechnik, ein Fachhandel für Bürotechnik sowie die SOHFA UG, ein Handelsunternehmen für Haushaltsgegenstände aus Holz für den Gewerbepark entschieden.

