Mayer Brown verstärkt deutsche Praxis im Bereich Immobilienrecht

Mayer Brown baut ihre deutsche Immobilienrechtspraxis aus: Dr. Fabian Hartwich wechselt zum 1. Januar 2017 als Partner in das Frankfurter Büro. Fabian Hartwich kommt von Berwin Leighton Paisner. Er war dort Gründungspartner der deutschen Praxis.

Dr. Fabian Hartwich ist Immobilienwirtschaftsrechtsanwalt mit umfangreicher Erfahrung in der interdisziplinären rechtlichen Beratung deutscher und internationaler Investoren, Asset Manager, Banken, Fonds und Family Offices bei Immobilientransaktionen aller Art. Dies schließt neben dem An- und Verkauf von Immobilienportfolien und Einzelobjekten insbesondere auch die Gestaltung von Projektentwicklungen, Joint-Ventures und sonstigen Vertragsverhältnissen (z.B. Mietverträgen, etc.) rund um die Immobilie mit ein. Daneben berät Fabian Hartwich deutsche und internationale Kreditgeber, Sponsoren und Loan Servicer beim Erwerb sowie der Restrukturierung (notleidender) Immobilienfinanzierungen im Wege marktüblicher Restrukturierungslösungen. Fabian Hartwich konnte hier im Rahmen seiner Secondmentätigkeit bei einer führenden britischen Bank im Bereich „Restructuring and Recoveries" wertvolle In-house Erfahrungen sammeln.