Maya Ästhetik hat im 2. Obergeschoss des Chirurgie Centrums in der König-Karl-Passage in Stuttgart Bad Cannstatt rund 370 m² Praxisfläche bezogen. Vermieter der Immobilie in der König-Karl-Straße 66 ist eine lokale Stiftung. Immoraum Real Estate Advisors war exklusiv mit der Vermarktung beauftragt und hat vermittelt.

.