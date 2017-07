May Gruppe will Schlagzahl in Deutschland erhöhen

Finnlandhaus

Die May Gruppe baut ihre Geschäftstätigkeiten weiter aus und eröffnet ein Büro im denkmalgeschützten und frisch revitalisierten Finnlandhaus in Hamburg. Hierfür hat der Projektentwickler May & Co.eine komplette Etage im 8. Stockwerk mit knapp 400 m² im erst kürzlich fertig gestellten Finnlandhaus (Esplanade 41) unmittelbar an der Binnen- und Außenalster gemietet. „Hamburg ist ideal für unsere Entwicklung und gilt als weiteres Tor zu unseren nationalen und internationalen Klienten. Das neue Büro ermöglicht uns zudem, Flächen entsprechend der Team- und Projektanforderungen zu skalieren und die norddeutsche Metropole bietet ein großes Angebot an Talenten aus den verschiedensten Bereichen", sagt Michael May, Gründer und Geschäftsführer der Unternehmensgruppe May & Co. Zum Start werden bis zu 12 Mitarbeiter vom Finnlandhaus aus den Hauptsitz in Itzehoe unterstützen.

Das 1983 gegründete Itzehoer Unternehmen ist in den vergangenen Jahren mit Projekten in verschiedenen Asset-Klassen gewachsen. Aktuell realisiert May & Co. in Hamburg als Projektentwickler und Investor zwei Hotelprojekte für die Budget-Design-Hotel-Gruppe Prizeotel. Zum einen handelt es sich um einen Erweiterungsbau Prizeotel Hamburg City am Högerdamm, das im Juni 2014 mit 216 Zimmern eingeweiht wurde. Bei Fertigstellung des Anbaus voraussichtlich im Januar 2018 wird sich die Kapazität um weitere 177 Zimmer erhöhen. Das zweite Hotelprojekt entsteht in der Holstenstraße 5-7 Ecke Reeperbahn gegenüber der Endo-Klinik. Die Eröffnung des 2** Budget-Hotels, das seinen Gästen 258 Zimmer und 77 Tiefgaragenstellplätze bieten wird, ist für das Frühjahr 2018 geplant. Der Baubeginn für das Prizeotel Erfurt City - direkt am Hauptbahnhof - mit 209 Zimmern ist für das 3. Quartal 2017 vorgesehen.