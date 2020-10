May & Co. verkauft Gewerbeobjekt im Norden von Fürth

May & Co. hat in Fürth ein Gewerbeobjekt mit einer vermietbaren Fläche von insgesamt rund 8.540 m² verkauft. Auf Büroflächen entfallen rund 2.140 m². Lager- und Produktions- sowie Serviceflächen summieren sich auf rund 6.400 m². Das insgesamt rund 15.800 m² umfassende Grundstück in der Grundlacher Straße 260-262 befindet sich im Gewerbegebiet Bislohe / Sack im Norden der fränkischen Stadt. Käufer ist ein institutioneller Investor. JLL war bei dieser Transaktion für May & Co. beratend tätig. Die Beratung der Käuferseite erfolgte durch Indesto Capital Markets Real Estate GmbH.

.

Einziger Mieter des Objektes ist seit April 2020 der Freistaat Bayern. Das Landesamt für Statistik wird die Räumlichkeiten zur Durchführung des Zensus 2021 nutzen. Im Zuge der Anmietung wurde das Gebäude umfassend saniert. Bei der Anmietung durch die bayerische Landesbehörde war JLL vermittelnd tätig. 2018 hatte JLL das damals noch durch Siemens genutzte Areal an May & Co. vermittelt.