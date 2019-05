May & Co. und Pflugfelder feiern Richtfest im Log Park Berlin Schönefeld

In der Gemeinde Schönefeld schreiten die Bauarbeiten für das neue Amazon Sortierzentrum mit großen Schritten voran. Mitte Mai wurde der Rohbau für das Objekt mit der Adresse Am Möllenpfuhl fertiggestellt. Mit rund 190 Gästen aus Wirtschaft und Politik feierten traditionsgemäß die Bauherren May & Co. und Pflugfelder gemeinsam mit Amazon und der Gemeinde Schönefeld Richtfest für diesen ersten Abschnitt. Bei Fertigstellung dieses ersten Objekts im Oktober 2019 werden Amazon mit guter Anbindung an die BAB113 /L402 und einer 24/7 Nutzung insgesamt ca. 34.000 m² Hallen-, Büro- und Sozialflächen zur Verfügung stehen.

