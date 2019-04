May & Co. und Pflugfelder errichten Log Park Berlin Schönefeld

Die Gemeinde Schönefeld sowie die Investoren May & Co. und Pflugfelder haben den Projektstart eines neuen Logistikparks bekannt gegeben. Der Log Park Berlin Schönefeld hat eine Grundstücksgröße von insgesamt 370.000 m² und wird der Metropolregion Berlin-Brandenburg nach Fertigstellung 130.000 m² modernste Logistikflächen auf vier Baufeldern mit einer 24/7 Nutzung zur Verfügung stellen.

