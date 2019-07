May & Co. feiert symbolisches Richtfest für Gautzsch Logistikzentrum in Ulm

May & Co. hat in Ulm Dornstadt ein rund 45.000 m² großes, teilbebautes Gewerbegrundstück mit Verdichtungspotenzial von der H. Gautzsch Firmengruppe im Ulmer Norden erworben. Derzeit entwickelt der Projektentwickler auf der unbebauten Fläche für den mittelständischem Fachgroßhändler ein knapp 12.000 m² umfassendes, modernes Logistikzentrum. Nun wurde für den Neubau mit der Adresse Himmelweiler 7 am 3. Juli 2019 im Beisein von Wirtschaft und Politik ein symbolisches Richtfest gefeiert. Bei Übergabe im Frühherbst 2019 werden dem Großhandel für Haus- und Garten (Elektrotechnik, Haus- und Gartengroßhandlung sowie Schaltanlagenbau mit E-Commerce und IT-Systemhaus) insgesamt knapp 11.000 m² Lagerfläche, über 700 m² Büro- und Sozialflächen und 5.700 m² befestigte Außenfläche zur Verfügung stehen.

.