May & Co. errichtet drei Toom Bau- und Gartenmärkte in Norddeutschland

Der Itzehoer Projektentwickler und Investor May & Co. errichtet in Pinneberg auf einem ca. 33.000 m² großen Grundstück einen 11.500 m² großen Toom Bau- und Gartenmarkt mit 250 Pkw-Stellplätzen. Er befindet sich am Westring in unmittelbarer Nähe zur SB-Warenhaus-Kette Famila und zum Discounter Aldi. Die Eröffnung des Toom Baumarktes in Pinneberg ist für Februar 2018 geplant. Bei dem aktuellen Projekt handelt es sich um den insgesamt sechsten Baumarkt, den der Projektentwickler realisiert.

.

Wir informieren Sie per

E-Mail sobald es Neuigkeiten zu Ihrem Thema gibt. May & Co. Logistik GmbH Pinneberg Toom

Das Pinneberger Neubauprojekt ist nach Ahrensburg – Fertigstellung und Übergabe erfolgten im Januar 2017 – der zweite Baumarkt in diesem Jahr, den May & Co. für die zur Rewe-Gruppe gehörenden Toom Baumarkt GmbH erstellt. Mit dem Bau für den dritten Toom Baumarkt, den ebenfalls May & Co. errichtet, wird im dritten Quartal 2017 in der Rendsburger Straße in Neumünster begonnen. Das Investitionsvolumen für alle drei Objekte beträgt insgesamt 40 Mio Euro.



„Das Leben in einer Großstadt wie Hamburg wird vielen Menschen zu teuer, so dass sie ins Umland bzw. in die Metropolregion ziehen“, sagt Michael May, Gründer und Geschäftsführer der May und Co. Gruppe. „Das ist eine große Chance für umliegende Gebiete.“