May & Co baut Bestand in der Top-Lage Hohe Bleichen aus

May & Co kauft im Rahmen eines Off-Market Asset Deals das denkmalgeschützte Gebäude „Hohe Bleichen 15“. Die Eigentümer, die durch Quest Investment Partners vertreten wurden, hatten das Gebäude 2011 erworben, anschließend saniert und auf eine Mietfläche von 680 m² erweitert. Für May & Co schon der zweite Deal in der Toplage. Im vergangenen Jahr hatte der Investor das Nachbarhaus Hohe Bleichen 17 von RFR erworben [wir berichteten].

.

Wir informieren Sie per

E-Mail sobald es Neuigkeiten zu Ihrem Thema gibt. Grossmann & Berger GmbH Quest Investment Partners RFR Holding GmbH May & Co Hamburg Aktivieren