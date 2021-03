Der Projektentwickler realisiert für den Online-Riesen ein weiteres Projekt. Auf dem ehemaligen Grundig-Gelände in Nürnberg baut May & Co ein neues Verteilzentrum für Amazon. Die Bauarbeiten gegenüber des DHL-Zentrums sind bereits im vergangenen Herbst gestartet. In der Stadt stieß die neue Ansiedlung auf wenig Begeisterung. Die Stadtspitze hätte auf dem…

Fotos: May & Co.



[…]