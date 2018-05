Am Montag fand die feierliche Überreichung des Ehren-Ginkos an Maximilian von der Leyen, Vorstand der Allgemeine Südboden Grundbesitz AG, statt. Überreicht wurde der Baum von Dr. Carsten Loll, Local Council Chair München, ULI Germany und Partner, Linklaters. Auch Dr. Tim Schomberg, Chair ULI You

Fotos: Allgemeine Südboden Grundbesitz AG



[…]