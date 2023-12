Maximilian Leeb akquiriert künftig für LIP Invest

Maximilian Leeb, der bisher im Akquise-Team der SIS tätigt war, wechselt als neuer „Acquisition Manager“ zu LIP Invest. Der gebürtige Oberbayer kommt für den vor drei Monaten ausgeschiedenen Jan-Nicolai Tröndle, der das Unternehmen auf eigenen Wunsch für eine längere Auszeit verlassen hat.

