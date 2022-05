Maximilian Baumann zum Principal bei Peakside ernannt

Maximilian Baumann

© Polar Studio Fotostudio

Peakside Capital Advisors AG hat im Rahmen der internen Personalentwicklung mit Maximilian Baumann, Markus Maier und Leon Bomhard drei Leistungsträger des Transaktionsteams in neue Positionen berufen.

.

Baumann wurde Anfang April zum Principal im Transaktionsteam befördert. Der 29-Jährige kümmert sich maßgeblich um den Ausbau der Deal-Pipeline für den vor kurzem geschlossenen Peakside Real Estate Fund IV-Fonds (PREF IV), die aktuell ein breites Spektrum an Transaktionen im dreistelligen Millionenbereich umfasst. Markus Maier und Leon Bomhard wurden zeitgleich zu Associates ernannt.



„Wir haben es uns zum Ziel gesetzt, unsere Mitarbeitenden Stück für Stück weiterzuentwickeln und ihnen dann auch attraktive Aufstiegschancen zu bieten. Umso größer ist die Freude und Bestätigung, wenn sich Leistungsträger und junge Talente entscheiden, auch ihren nächsten Karriereschritt mit uns zu machen„, sagt Boris Schran, Managing Partner bei Peakside. „Maximilian, Markus und Leon haben ihre berufliche Laufbahn bei uns gestartet und im Transaktionsteam großes Engagement gezeigt. Speziell durch die erfolgreiche Abwicklung ihrer Transaktionen und den Aufbau der veritablen Deal-Pipeline und die Mitarbeit an der Realisierung des PREF IV-Fonds haben sie gezeigt, dass sie bereit für die nächste Stufe sind“, ergänzt Simon Lutz, Partner bei Peakside.



Maximilian Baumann hält einen Bachelor in Betriebswirtschaftslehre von der Universität St. Gallen sowie einen Master in Real Estate Finance von der University of Cambridge. Er hatte seine Karriere im Jahr 2017 als Investment Analyst bei Peakside gestartet. Markus Maier (25) begann 2020 als Investment Analyst bei Peakside. Er hält einen Master of Science in Finance von der Universitá Bocconi in Mailand und einen Bachelor of Science in Management and Technology von der Technischen Universität München. Leon Bomhard (25) studierte International Management (B.Sc.) an der Frankfurt School of Finance & Management bevor er 2019 als Praktikant bei Peakside einstieg.