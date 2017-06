Max-Planck-Institut: Grundstein für 37 Mio. Euro-Neubau

Das Max-Planck-Institut für Struktur und Dynamik der Materie (MPI) feiert heute die Grundsteinlegung seines Neubaus auf dem Forschungscampus Bahrenfeld. Seit seiner Gründung 2013 ist das Max-Planck-Institut bereits mit zwei experimentellen Abteilungen und einer Theorie-Abteilung im Center for Free-Electron Laser Science (CFEL) auf dem Forschungscampus ansässig. Mit dem Neubau in direkter Nachbarschaft zum CFEL wird das Institut um zwei weitere experimentelle Abteilungen und mehrere Nachwuchsforschungsgruppen wachsen.

„Ich freue mich, dass das renommierte Max-Planck-Institut für Struktur und Dynamik der Materie nun den lang ersehnten Neubau auf dem Forschungscampus Bahrenfeld bekommt. Er bildet das Fundament für bahnbrechende Erkenntnisse über das, was die Welt im Innersten zusammenhält. Die heutige Grundsteinlegung bedeutet zudem einen weiteren Schritt hin zum internationalen Wissenschaftspark in Bahrenfeld. Hier auf dem Forschungscampus schaffen wir derzeit gemeinsam mit universitären und außeruniversitären Partnern ein weltweit einzigartiges Strukturforschungszentrum, das die Sichtbarkeit Hamburgs als internationale Wissenschafts- und Innovationsmetropole weiter stärken wird“, so Katharina Fegebank, Senatorin für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung.



Der terrassenartig geplante Neubau von hammeskrause architekten bda aus Stuttgart wird auf 6.300 m² Nutzfläche sowohl schwingungsentkoppelte physikalische Messräume als auch Bio- und Chemielabore beherbergen. Darüber hinaus wird der Forschungsbau Räumlichkeiten für Büros und Veranstaltungen, ein Rechenzentrum, eine mechanische Werkstatt sowie eine Cafeteria bieten. Ähnlich wie das CFEL-Gebäude ist der Neubau durch offene Raumgefüge gekennzeichnet, um die Kommunikation der Wissenschaftler zu fördern und ein hohes Maß an Synergien zu erzeugen.



Die Bauarbeiten werden voraussichtlich zwei Jahre dauern und sollen im 1. Halbjahr 2019 abgeschlossen werden. Die Kosten für den Forschungsneubau werden mit 37 Mio. Euro seitens der Stadt Hamburg im Wege einer Sonderfinanzierung zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus gehende Kosten werden im Rahmen der Bund/Länder-Finanzierung der Max-Planck-Gesellschaft getragen, von welcher der Bund einen Anteil von 50 Prozent trägt.



„Die Grundsteinlegung für unser neues Gebäude ist ein besonderer Meilenstein in der Entwicklung unseres Instituts. Der geplante Neubau wird uns ermöglichen, die Forschung zur strukturellen Dynamik von Materie im Nichtgleichgewicht auszubauen indem wir zwei weitere weltweit anerkannte experimentelle Abteilungen etablieren. Der Forschungscampus Bahrenfeld ist aufgrund seiner einzigartigen Infrastruktur im Bereich der Hochleistungsstrahlenquellen und der vorhandenen Expertise auf dem Gebiet der Photonik und Strukturaufklärung der ideale Standort für unser Institut“, so Angel Rubio, Geschäftsführender Direktor des Max-Planck-Instituts für Struktur und Dynamik der Materie.