Max-Planck-Innovation mietet im Münchener Art Deco Palais

BNP Paribas Real Estate Investment Management (BNP Paribas REIM) Germany hat einen weiteren Mieter für das Art Deco Palais in München gewinnen können. Im zweiten Quartal 2023 wird die Max-Planck-Innovation GmbH rund 1.500 m² Bürofläche im zweiten und dritten Obergeschoss übernehmen.

.

Das Multi-Tenant-Gebäude in der Arnulfstraße 58 stärkt mit dem Tochterunternehmen der Max-Planck-Gesellschaft den Mietermix aus den Bereichen Wissenschaft und Informationstechnologie. Die insgesamt 42.000 m² des Objekts sind nun zu 98 Prozent vermietet. JLL hat bei der Anmietung die Max-Planck-Innovation GmbH exklusiv beraten.



„Mit diesem attraktiven Mieter stärkt das Art Deco Palais seine Zielsetzung, sich als IT- und Science-Hub in einer Umgebung mit zahlreichen erfolgreichen und aufstrebenden Unternehmen zu etablieren. Zudem besticht es durch seine nachhaltige Ausrichtung und attraktive Lage“, sagt Isabella Chacón Troidl, Chief Investment Officer bei BNP Paribas REIM Germany.



Das Art Deco Palais befindet sich in bester Lage der westlichen Münchener Innenstadt in unmittelbarer Nähe zum Arnulfpark sowie zum Hauptbahnhof und hat somit eine sehr gute Verkehrsanbindung. Die aufgrund der erhaltenen Originalfassade denkmalgeschützte Immobilie wurde 1924 nach den Plänen des Münchener Architekten Robert Vorhölzer gebaut und 2007 umfangreich saniert. Es ist vorgesehen, das Gebäude nach DGNB-Gold-Standard zu zertifizieren.