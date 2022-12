Max Bögl errichtet für BMW neue Karosseriebauhalle

Die Firmengruppe Max Bögl baut für die BMW Group im Werk München eine neue Karosseriebauhalle. Die Baumaßnahmen werden unter laufendem Betrieb des Automobilisten umgesetzt. Das Projekt wird Anfang 2023 gestartet und voraussichtlich Ende 2024 abgeschlossen sein.

