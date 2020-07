Max Baum kauft ehemaliges BG Bau-Hochhaus

Der Frankfurter Projektentwickler Max Baum hat gemeinsam mit seinem Vater Michael Baum das ehemalige leerstehende Frankfurter BG Bau-Hochhaus im Nordend von der Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft erworben. Parallel wurde für die Flächen in der in der Hungener Straße ein Mietvertrag über 10 Jahre mit der Frankfurt University of Applied Sciences (Frankfurt UAS) für einen großen Teil der Flächen unterzeichnet, die damit endlich ihren unter Platznot leidenden innerstädtischen Campus erweitern kann. Auf dem ehemaligen Gelände der BG Bau wird die Frankfurter Hochschule für Angewandte Wissenschaften (HAW) Räume für die stark zunehmenden Aktivitäten in der Forschung und Weiterbildung schaffen und Interimsflächen für die aktuellen und zukünftigen Baumaßnahmen auf dem Campus am Nibelungenplatz zur Verfügung stellen. Auch ein Ersatz für die vorübergehend durch den Brand des Hauptgebäudes der Hochschule an der Kreuzung Friedberger Landstraße/Nibelungenallee nicht nutzbaren Flächen ist dort vorgesehen. Insgesamt erweitert sich die Frankfurt UAS mit diesem Schritt um ca. 10.000 m².

