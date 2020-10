Max Aengevelt tritt in den Gesellschafterkreis von Aengevelt Immobilien ein

Max Aengevelt ist zum 1. Oktober 2020 in den Gesellschafterkreis der Aengevelt Immobilien GmbH & Co. KG eingetreten. Diesem gehören bislang sein Vater Dr. Lutz Aengevelt, seine Schwester Chiara Aengevelt, Dr. Wulff Aengevelt und dessen Sohn Mark Aengevelt an.

