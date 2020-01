Maurice Gigase neuer Centermanagement-Leiter bei Multi

Maurice Gigase

Maurice Gigase ist seit Dezember 2019 neuer Head of Centermanagement und verantwortet die Führung, Steuerung und Expansion des Geschäftsbereichs bei der Multi Germany GmbH. In der Position soll Gigase den Wachstumskurs in dem Centermanagement-Bereich fortsetzen und ist für die Management-Aktivitäten aller 21 Assets zuständig, die Multi aktuell im Portfolio hält.

Der 56-jährige gebürtige Niederländer verfügt über 30 Jahre Erfahrung auf dem deutschen und niederländischen Einzelhandelsimmobilienmarkt. Vor seinem Eintritt bei Multi Germany war er in den letzten Jahren innerhalb des ECE-Konzerns als Geschäftsführer tätig und für das Quartiersmanagement des Potsdamer Platzes Berlin sowie das Asset- und Centermanagement des Hanseviertels Hamburg verantwortlich.