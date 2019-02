Matthias Winkelhardt neuer Geschäftsführer der EWG Zollhafen Mainz

Mit Wirkung zum 01. Februar 2019 wurde Matthias Winkelhardt (42), Leiter der CA Immo Frankfurt, zum Co-Geschäftsführer der Zollhafen Mainz GmbH bestellt. Die Gesellschaft ist ein Gemeinschaftsunternehmen der Mainzer Stadtwerke AG und der CA Immo Deutschland GmbH. Die Unternehmen entwickeln gemeinsam das rund 30 Hektar umfassende Quartier Zollhafen Mainz. Winkelhardt folgt auf Frank Nickel, der die Co-Geschäftsführung an der Seite von Olaf Heinrich, Leiter des Geschäftsbereiches Infrastrukturentwicklung und Immobilienmanagement der Mainzer Stadtwerke AG, im Februar 2018 interimistisch übernommen hatte.

.

Neben der Quartiersentwicklung verantwortet CA Immo im Zollhafen auch eigene Realisierungsprojekte. Zuletzt hat CA Immo direkt an der Rheinallee ein rund 18.500 m² Mietfläche umfassendes Wohn- und Geschäftshaus fertiggestellt und an den Endinvestor Aberdeen Standard Investments Deutschland AG übergeben. Das Gebäude spielt auch für die gesamte Quartiersentwicklung eine Schlüsselrolle, denn es beherbergt im Erdgeschoss einen großflächigen Supermarkt und eine 7-zügige Kindertagesstätte auf 1.100 m² Fläche.



Aktuell realisiert CA Immo den ersten Bauteil des Bürogebäudeensembles ZigZag. Das rund 4.000 m² Mietfläche umfassende Gebäude entsteht in prominenter Lage an der nordwestlichen Spitze des innenliegenden Hafens des Quartiers. Die Fertigstellung ist für das 4. Quartal 2020 vorgesehen.



Noch in diesem Jahr plant CA Immo im Zollhafen Mainz zudem den Baustart für rund 50 Wohnungen und ca. 3.000 m² Bürofläche auf dem Baufeld „Hafeninsel V“. Im Jahr 2020 soll dann der Baustart für weitere rund 90 Wohnungen auf dem Baufeld „Hafeninsel IV“ starten. CA Immo entwickelt und realisiert diese beiden Vorhaben in einem Joint Venture mit der UBM Development Deutschland GmbH.