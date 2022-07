Matthias Welschof wechselt von AccorInvest zu Premier Inn

Der bisherige Senior Asset Manager & Head of Department bei AccorInvest für die Länder Deutschland und Österreich Matthias Welschof ist seit 1. Juli 2022 Head of Asset Management bei Premier Inn Deutschland.

.

Welschof, ausgebildeter Hotelfachmann, hat an der renommierten Hotelschool The Hague sowie an der Rotterdam School of Management sowohl Betriebswirtschaft als auch Finance & Investment studiert und seine Kenntnisse durch ein Intensivstudium Real Estate Asset Management an der IREBS Immobilienakademie vertieft. Er verfügt über langjährige Erfahrung in der Operativen sowie als Berater bei CBRE und als Asset Manager bei AccorInvest. Damit bringt er beste Voraussetzungen für die neu geschaffene Position mit, um das Immobiliengeschäft der stark expandierenden Hotelkette Premier Inn in Deutschland zu stärken.



Matthias Welschof wird bei Premier Inn Germany das Asset Management weiter aufbauen und sowohl für Mieter als auch Vermieter in allen Fragen rund um die Immobilie, erster Ansprechpartner sein. Gerade mit Blick auf Nachhaltigkeit will er zudem im Bereich Environmental, Social and Governance (ESG) Impulse für die Zukunft des Unternehmens setzen. In seiner neuen Funktion berichtet Welschof direkt an Dr. Michael Hartung, Managing Director Development der Premier Inn Holding GmbH.