Matthias Schoen wird COO der Ziegert Group

Matthias Schoen

Dr. Matthias Schoen ist mit Wirkung zum 01. Januar 2022 Chief Operating Officer (COO) der Ziegert Group Holding GmbH. In der neu geschaffenen Position verantwortet er zentrale Themen wie das Vorantreiben der Digitalisierung, die Optimierung von Prozessen sowie die Umsetzung von Wachstumsstrategien und Innovationen.

Mit Dr. Matthias Schoen (43) hat die Ziegert Group einen erfahrenen Experten in Sachen Digitalisierung, Produkt- und Geschäftsfeldentwicklung für eine Schlüsselfunktion gewonnen. Er wird ein Team aus Operations- sowie Business Development-Fachkräften führen und an den Group CEO Kyrill Radev berichten.



Dr. Matthias Schoen bringt über zehn Jahre Erfahrung in verschiedenen Führungspositionen in mittelständischen Unternehmen sowie Start-ups mit. Vor seiner Berufung zum COO, war er 1,5 Jahre als externer Berater für die Ziegert Group tätig und begleitete wichtige Projekte im Hinblick auf die weitere Professionalisierung des Unternehmens. In den letzten Jahren war Schoen in verschiedenen Führungsrollen u.a. für Trademob und der Lidl Digital tätig. Bis 2012 war er Berater bei der Boston Consulting Group im Berliner Büro. Dr. Matthias Schoen hat BWL an der WHU Koblenz studiert und promovierte in Wirtschaftswissenschaften an der Universität der Bundeswehr in München.