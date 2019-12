Auch Matthias Schmitz verläßt JLL

Auch Matthias Schmitz (45), Head of Asset Management JLL Germany, wird JLL verlassen. Der Immobilienprofi und Mitgründer von Acrest war seit der Übernahme des Unternehmens durch JLL an Bord des Immobiliendienstleisters und geht nun wieder eigene Wege. Der damalige Acrest-Kollege und Mitgründer Stefan Zimmermann hat den Immobiliendienstleister bereits in 2018 verlassen [wir berichteten]. Beide agieren jetzt aber wieder zusammen: Das Team hat den Investmentmanager 4 Friends Investment GmbH (4FI) in Berlin gegründet. Neben den beiden Partnern gehören auch Sebastian Schickl sowie Georg Griesemann zum Gründungsteam, die ebenfalls die Acrest Property Group und JLL in ihrem Lebenslauf stehen haben.

.

„Matthias Schmitz hat als früherer Gesellschafter der Acrest Property Group entscheidend dazu beigetragen, sein Unternehmen nach der Übernahme durch JLL im Jahr 2016 erfolgreich zu integrieren. Unter seiner Führung wurden die Bereiche Retail Asset Management und Commercial Asset Management erfolgreich zu unserem heutigen übergreifenden Service Asset Management gebündelt und so der größte Non-Captive-Real-Estate-Asset-Manager Deutschlands mit 6,3 Mrd. Euro ,Assets under Management‘ geformt. Matthias Schmitz hat seinen Rückzug in private Unternehmungen von langer Hand geplant und übergibt ein bestens aufgestelltes Team. Wir danken ihm sehr für seinen starken Einsatz und wünschen ihm für seinen weiteren Werdegang alles Gute und viel Erfolg“, so Jörg Ritter, Mitglied im Management Board JLL Germany.