Matthias Schmidt komplettiert Vorstandsquartett bei Beos

Matthias Schmidt

Mit Wirkung zum 1. Januar 2024 gehört Matthias Schmidt (51) zum Vorstand der Beos AG. Der Immobilienökonom und Diplom-Wirtschaftsingenieur im Bereich Bauwesen ergänzt damit den bestehenden Vorstand rund um Jan Plückhahn, Christina Schädler und Hendrik Staiger. Neben den Standorten Hamburg und Berlin wird er in seiner neuen Position zukünftig die Bereiche Bauen, TAM (Technisches Asset Management) und Development verantworten.

„Matthias bringt zahlreiche Kernkompetenzen mit, die zentral für uns als Unternehmensimmobilienspezialisten sind: Finanz- und Investment-Knowhow sowie jahrzehntelange Erfahrung in der Projektentwicklung. Zudem konnte er auf seinem bisherigen beruflichen Weg ein breites Netzwerk aufbauen“, sagt Hendrik Staiger, Vorstandssprecher der Beos AG.



In den vergangenen 15 Jahren war der gebürtige Berliner Schmidt bei der CA Immo Deutschland GmbH beschäftigt. Von 2008 bis 2013 verantwortete in der Funktion als Projektleiter verschiedene Projektentwicklungen, im Anschluss arbeitete er dort als Leiter der Projektentwicklung und übernahm anschließend als Prokurist die Leitung des Development-Geschäfts, ehe er Ende 2018 den Geschäftsführerposten antrat.



Mit der Besetzung von Matthias Schmidt und der damit verbundenen Aufstockung des Vorstandes auf vier Personen vollzieht die Beos AG einen bereits zuvor angekündigten Schritt. Durch den Wechsel des damaligen Vorstandssprechers der Beos AG, Holger Matheis, in seine neue Rolle als CEO von Swiss Life Asset Managers in Deutschland, war der Vorstand ab dem 1. Juli 2023 kurzzeitig auf drei Personen beschränkt. Mit der Benennung von Matthias Schmidt wird der Vorstand nun wie geplant mit hoher Qualität wieder auf vier Personen erweitert.