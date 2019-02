Matthias Katholing übernimmt das Immobilienmanagement der Helaba

Dr. Matthias Katholing hat am 1. Februar 2019 die Leitung des Bereichs „Immobilienmanagement“ der Helaba übernommen. In seiner Funktion verantwortet er die die bankeigenen Immobilien mit ca. 140.000 m² Mietfläche einschließlich Portfoliosteuerung und -optimierung, Vermietung, Instandhaltung sowie große Projektentwicklungen. Eine weitere Aufgabe liegt in der gesellschaftsrechtlichen Betreuung der Immobilientöchter OFB Projektentwicklung GmbH, GWH Wohnungsgesellschaft mbH Hessen und GGM Gesellschaft für Gebäude-Management mbH. Zudem übernimmt er zukünftig Verantwortlichkeiten zur Steuerung des Immobilienfinanzierungsportfolios der Bank.

.

Katholing folgt auf Dieter Kasten, der zur Jahresfrist in den Ruhestand gewechselt ist. Zuletzt war der promovierte Betriebswirt Katholing Geschäftsführer der HF Estate Management GmbH, einer Tochter der Hypothekenbank Frankfurt AG (heute: Loan Solutions Frankfurt GmbH). Weitere Stationen seiner über 20-jährigen Finanz-Laufbahn waren die Deutsche Bank AG und die Eurohypo AG.