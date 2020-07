Matthias Huss wird bei Savills Niederlassungsleiter in Hamburg

Matthias Huss

Ab 15. August 2020 übernimmt Matthias Huss (48) die Niederlassungsleitung in der Hansestadt und folgt damit auf Sascha Hanekopf, der bei Colliers International an Bord geht [wir berichteten]. In dieser Position wird er federführend für die Stärkung des Standortes zuständig sein und bestehende und neue Geschäftsfelder entwickeln und ausbauen.

.

„Insbesondere in Zeiten des Umbruchs ist es wichtig, jemanden an der Spitze zu haben, der sowohl mit fundiertem Branchenwissen, einem gut aufgestellten Netzwerk als auch mit der notwendigen Weitsicht aufwarten kann“, berichtet Marcus Lemli, CEO Germany und Head of Investment Europe bei Savills. „Wir freuen uns, mit Matthias Huss einen Experten mit zwanzig Jahren Immobilienerfahrung an Bord zu haben. Konzepte rund um New Work und Flexible Workspaces sowie die gewachsenen Bedürfnisse des Marktes und der Nutzer gehören seit Langem zu seinem täglichen Business.“



Zuletzt war Huss seit Mitte 2019 als Direktor bei WeWork angestellt und verantworte dort mitunter die Expansion im Raum Nordeuropa. Seine ersten Schritte in der Immobilienbranche machte der gebürtige Lübecker 1991 während seiner Ausbildung zum Beton- und Stahlbetonbauer sowie seines anschließenden Bauingenieurs-Studium in der Fachrichtung Hochbau. Nach einem dreijährigen Ausflug in die Unternehmensberatung kehrte er im Jahr 2001 zurück und startete als Immobilienberater in der Bürovermietung bei CBRE in Hamburg, bevor er 2005 zu Grossmann & Berger wechselte, um dort die Beratung von nationalen und internationalen Großunternehmen zu übernehmen. Daraufhin war er kurze Zeit als Leiter der Bürovermietung von DTZ Zadelhoff Tie Leung tätig, ehe er zunächst in der Funktion des Prokuristen zu JLL ging und bis 2019 die Hamburger Niederlassungsleitung des Cushman & Wakefield innehatte.