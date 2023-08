Matthias Euler neuer Head of Tax bei der KanAm Grund

Matthias Euler

Matthias Euler (32) übernimmt ab 01. September die Leitung der Tax-Abteilung bei der KanAm Grund Group. Er ist bereits seit April 2020 im Unternehmen und wird künftig als Associate Director, Head of Tax, sämtliche steuerliche Themen des Immobilienspezialisten verantworten. Hierzu zählen insbesondere die Bereiche Tax Structuring, Tax-Compliance und Steuerplanung im In- und Ausland für die gesamte Unternehmensgruppe.

Im Rahmen des Bereichs Product Tax ist er gemeinsam mit seinem Team für sämtliche Fondsvehikel der KanAm Grund Group sowie damit verbundene steuerliche Anfragen seitens der Investoren zuständig. Hinzu kommen Aufgaben im Bereich Tax Structuring, wie zum Beispiel die steuerliche Optimierung von An- und Verkaufsstrukturen sowie die Betreuung der Separate Account Mandate und deren internationalen Investoren. Er berichtet an Olivier Catusse, CEO und Managing Partner der KanAm Grund Group.



Matthias Euler verfügt über breites Know-how im Bereich Real Estate Tax. Er ist Steuerberater und hat einen Master Abschluss (LL.M.) in Business & Law. Im Rahmen seiner bisherigen Tätigkeit bei der KanAm Grund Group übernahm er hauptsächlich die steuerliche Strukturierung von Transaktionen. Hierbei war er innerhalb der letzten dreieinhalb Jahre insbesondere für die Märkte in Deutschland, West-, Ost- und Südeuropa sowie Nordamerika mit einem Transaktionsvolumen von über 1,6 Mrd. Euro verantwortlich.



Zuvor war er in Frankfurt und New York bei der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG im Bereich Real Estate Tax tätig. Dort lag sein Fokus im Bereich der steuerlichen Fondscompliance von deutschen Kapitalverwaltungsgesellschaften und internationalen institutionellen Investoren sowie Projektentwicklern. Ein weiterer Tätigkeitsschwerpunkt war die Strukturierung von sog. Outbound Immobilientransaktionen deutscher Anleger im Ausland sowie die Begleitung sog. Inbound Immobilientransaktionen ausländischer Investoren in deutsche Immobilien. Zudem wirkte Matthias Euler bei der Entwicklung eines IT basierten Tax-Templates für Körperschaftsteuererklärungen von Kapitel-2-Fonds mit.