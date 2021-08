Matthias Dotterweich neuer Director Client Capital bei Kingstone

Matthias Dotterweich

Matthias Dotterweich verstärkt die Kingstone Real Estate als Director Client Capital. In seiner Funktion wird er die Beziehungen zu institutionellen Investoren in den Bereichen Equity und Debt weiter ausbauen. Der 55-Jährige berichtet direkt an Markus Mayer, Geschäftsführer der Kingstone Debt Advisory (KDA) und Head of Client Capital der Kingstone Real Estate.

Matthias Dotterweich bekleidete zuvor über 14 Jahre die Position des Kaufmännischen Leiters für den Bayern Mezzaninekapital Fonds II GmbH & Co. KG. Davor war der Diplom-Kaufmann unter anderem für die Bayerische Landesbank im Bereich Immobilien-Projektmanagement sowie für die Wollert Elmendorff Deutsche Industrie Treuhand GmbH (heute Deloitte) tätig.