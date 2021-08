Matrix entwickelt Bürocampus mit 22.600 m² in Nürnberg

Die Matrix Gruppe plant in der Franken-Metropole einen 22.600 m² großen Bürocampus im Style des New Yorker Szeneviertels SoHo. Der Hamburger Projektentwickler wird am verkehrsgünstig gelegenen Nordring mit seinem Konzept „Neue Arbeitswelten“ ein neues Domizil für zukunftsorientierte Unternehmen realisieren. Schon für Anfang 2022 ist der Spatenstich geplant.

