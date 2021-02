Matija May startet bei Prea im Real Estate Development durch

Matija May

Der neue Senior-Architekt wird die umfangreiche Datengrundlage zur Bewertung von Standorten nutzen. Der repetitive Teil der Arbeit wird dabei von künstlicher Intelligenz übernommen, sodass die Bearbeitungszeit deutlich reduziert werden kann.

Der Technologie- und Immobilienkonzern Prea Group GmbH hat Matija May als Senior-Architekt gewonnen. Der Ingenieur May hat an der Universität Zagreb Architektur und Städtebau studiert und war zuvor vor allem im Bereich Wohnungsneubau tätig. Nach Stationen unter anderem bei dem Architekturbüro Düttman und Kleymann in Berlin ist May bei der Prea als Senior-Architekt im Real Estate Development für die Kundenberatung im Bereich baurechtliche Vorschriften, Brandschutz, Denkmalschutz, Baukostenmanagement und Architektur verantwortlich. Daneben bildet May die Schnittstelle zwischen Bauherren und Auftragnehmern. Er berichtet direkt an den Chief Development Officer Alexander Orodovski.



„Matija May bringt eine ausgeprägte Expertise im Bereich Baurecht, Brandschutz und Bauherrenbetreuung mit. In Kombination mit unserer ausgeprägten Datengrundlage mit mehr als 80 Milliarden Datenpunkten zur Analyse von Standorten und seiner persönlichen Expertise können wir unseren Geschäftsbereich Real Estate Development Consulting noch weiter ausbauen“, erklärt Gabriel Khodzitski, CEO von Prea.



„Die auf künstlicher Intelligenz basierenden Researchlösungen der Prea ermöglichen es, in der Development- und Architekturberatung schnell und komfortabel auf Daten und Informationen zu den Bebauungsplänen oder Bauvorschriften zuzugreifen – ein Großteil der repetitiven Arbeit wird von der Maschine übernommen. Damit kann sich der Architekt und Berater auf den Kern seiner Arbeit konzentrieren und zuverlässigere sowie schnellere Ergebnisse liefern. So können Ausarbeitungszeiten von Bauvorhaben deutlich reduziert werden. Ich freue mich, diese effizienten Lösungen mit meiner architektonischen Expertise mit weiterzuentwickeln“, schließt Matija May.