Materna mietet ca. 1.600 m² in Frankfurt

Neuer Büromieter im „The Docks“ im Frankfurter Ostend. Die Materna Information & Communications SE hat ca. 1.600 m² in der Lindleystraße 8-10 angemietet. Der Einzug des international aufgestellten IT-Dienstleisters in das von den Containerburgen des gegenüberliegenden Frachthafens inspirierten Gebäudeensemble soll im ersten Quartal 2022 erfolgen. Das Frankfurter Bürovermietungsteam von Angermann war bei der Anmietung vermittelnd tätig. Eigentümer ist die Jürgen Groß Osthafen GmbH & Co. KG.

.

„In dem sehr strukturierten Suchprozess überzeugte der Standort im Ostend durch die ausgezeichnete Infrastruktur sowie das moderne Umfeld. Wichtige Argumente, um bei der Gewinnung neuer Mitarbeiter zu punkten,“ sagt Ron Klotsch, Direktor bei der Angermann Real Estate Advisory AG.



„Der Umzug in neue Räumlichkeiten im Frankfurter Ostend ist ein Meilenstein für den Ausbau unserer regionalen Standorte und damit unserer Kundennähe. Die modernen Büros, unser deutschlandweit erstes „MIT“ - Materna Innovation & Technology-Center – für Kunden- und Partnerveranstaltungen machen uns zu einem attraktiveren Arbeitgeber und Partner in der Region“, sagt Martin Wibbe, Vorstandsvorsitzender der Materna-Gruppe.