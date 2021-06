Matera hat 35 Millionen Euro vom globalen Investor Mubadala Capital, Bpifrance und Burda Capital sowie von seinen bestehenden Investoren Index Ventures und Samaipata erhalten. Diese Finanzierungsrunde erlaubt es dem Unternehmen, seinen Einsatz in Europa durch den Markteintritt in Deutschland noch in diesem Jahr zu beschleunigen. …

