Maßschneider Cove zieht in die Kölner Mittelstraße

Tilli City Immobilien hat den zuvor langjährig durch Comptoir de Cottoniers und anschließend interimistisch durch Brands Club genutzten Store in dem Geschäftshaus Mittelstraße 7 an den Düsseldorfer Maßschneider Cove GmbH & Co. KG vermittelt. Cove sicherte sich eine Verkaufsfläche von rund 190 m² plus Nebenflächen. Die Eröffnung ist für den Spätherbst/Winter dieses Jahres geplant. Vermieter der Fläche ist eine Privatperson.

Cove zieht aus seinem derzeitigen Store an der Pfeilstraße in die bessere Lage an der Mittelstraße. „Ungeachtet einiger aktueller Leerstände entlang der Mittelstraße ist es uns damit gelungen, im Rahmen eines Lead-Mandates einen wertigen Retailer für die Lage zu finden, der sowohl das Angebot bereichert als auch die Immobile an der Mittelstraße 7 aufwertet“, berichten die beiden Retail-Expertinnen.