Massivbauer Traumhaus beantragt Insolvenz

Der börsennotierte Wiesbadener Massivhausbauer Traumhaus wird ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung beantragt. Dies teilte das Unternehmen gestern mit. Das vorläufige Eigenverwaltungsverfahren soll sich dabei auf die Traumhaus AG, die Heinrich Hildmann Gesellschaft für energieeffizientes Bauen mbH und die Traumhaus Fertigteilwerk beziehen.

.

Nachdem Gespräche über einen Überbrückungskredit oder andere liquiditätsstützende Maßnahmen zur Sicherung der Finanzierung des Konzerns gescheitert sind, droht die Zahlungsunfähigkeit. Neben Gesprächen mit strategischen Investoren strebt der Vorstand Vereinbarungen mit den wesentlichen finanzierenden Banken, die Neubewertung verschiedener laufender Geschäfte sowie verschiedene operative Sanierungsmaßnahmen an.



„Dies ist die schwerste Entscheidung, die ich in meiner Laufbahn als Unternehmer je treffen musste. Nach intensiven Beratungen zwischen Vorstand und Aufsichtsrat unter Beiziehung von Experten der Kanzlei MSL Dr. Silcher bin ich jedoch zu dem Ergebnis gekommen, dass auf dem Wege der Sanierung im Eigenverwaltungsverfahren ein Fortbestand unseres über 30 Jahre alten Unternehmens am ehesten gesichert werden kann. Wer mich kennt, weiß, dass wir versuchen werden, faire Lösungen auch für unsere Bestandsaktionäre zu finden. Die aktuelle Entwicklung trifft mich besonders hart, da wir mit unseren Produkten genau den Zeitgeist für bezahlbaren, seriell erstellten Wohnraum treffen.“, so Otfried Sinner, Vorstandsvorsitzender der Traumhaus AG.



Trotz der durch das serielle und standardisierte Bauen im Verhältnis sehr günstigen und risikoarmen Bauweise, reiht sich damit auch die Traumhaus AG in die lange Reihe von Immobiliengesellschaften ein, die zu dieser Maßnahme gezwungen wurden. Ursächlich ist laut des Unternehmens nicht nur die mit dem Ukraine-Krieg eingesetzte Kaufrückhaltung von Immobilienerwerbern und die explodierenden Zinsen, sondern auch die vielen politischen Fehlgriffe, angefangen mit dem Wegfall des erfolgreichen KFW-Programms, das Heizungsgesetz, den Diskussionen über zukünftige Grunderwerbsteuersenkungen und schließlich das aktuelle Haushaltsdebakel.