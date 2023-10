Ein Hersteller von Maschinen mietet ein zusätzliches Lager von 2.500 m² im Industriering 17-19 in Schaafheim an. Die Immobilie im südhessischen Landkreis Darmstadt-Dieburg ist über die Bundesstraßen 26 und 469 an das Verkehrsnetz angebunden. Eigentümer der Immobilie ist ein privater Investor. Die Immolox GmbH war beratend tätig und konnte einen langfristigen Mietvertrag vermitteln.

.