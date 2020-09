Martina Williams wird Head of Corporate Solutions DACH und CEE

Martina Williams

JLL ernennt Martina Williams mit Wirkung zum 1. Oktober 2020 zum Head of Corporate Solutions DACH und CEE (Osteuropa). Sie wechselt von CBRE, wo sie bislang als Global Strategy & Transformation Officer die Transformation für ein globales Unternehmensportfolio leitete und Mitglied des EMEA Executive Teams im Bereich Advisory & Transaction Services war.

In der bei JLL neu geschaffenen Rolle wird die Diplom-Ingenieurin und Projektmanagerin außerdem Mitglied des Corporate Solutions EMEA Boards und des deutschen Strategy Boards. Zu ihrem Verantwortungsbereich gehören die Länder Deutschland, Österreich und Schweiz sowie Polen, Ungarn, Tschechien, Slowakei und Rumänien. Dort wird sie Unternehmen mit vollintegrierten Dienstleistungen zusammen mit digitalen Lösungen dabei unterstützen, ihre Portfolien den neuen Bedürfnissen anzupassen. Sie berichtet an Sabine Eckhardt, CEO JLL Central Europe, sowie an Mark Caskey, EMEA CEO Corporate Solutions.



Martina Williams verfügt über 20 Jahre Berufserfahrung in der Immobilienwirtschaft. Bereits vor ihrer Zeit bei CBRE war sie in leitenden Führungspositionen tätig, unter anderem bei der Deutschen Bank und der RBS Group in Deutschland, Mittel- und Osteuropa sowie Kontinentaleuropa.