Martin Wilmsen wechselt von DLA Piper zu BCLP

Martin Wilmsen

Die Anwaltskanzlei Bryan Cave Leighton Paisner LLP verstärkt mit Martin Wilmsen als Partner das multidisziplinäre Real-Estate-Team in Frankfurt. Wilmsen, der neben seinem juristischen Abschluss auch einen MBA der International Real Estate Business School (IREBS) der Universität Regensburg hält, war zuvor als Counsel für DLA Piper tätig.

.

Er verfügt über langjährige Erfahrung in der Rechtsberatung von gewerblichen Immobilienfinanzierungen. Als Gründer des German ESG Forums ist er zudem Experte für grüne und ESG-konforme Finanzierungen. Zu seinen Mandanten gehören vornehmlich Pfandbriefbanken und Debt Fonds, die er bei zahlreichen nationalen und internationalen Transaktionen beriet. In seiner Aufgabe bei BCLP wird er Mandanten bei Wohn-, Gewerbe- und Portfoliofinanzierungen beraten.



Mit dem Zugang des neuen Partners sind für BCLP in Deutschland an den Standorten Berlin, Frankfurt und Hamburg insgesamt über 60 Anwälte tätig.