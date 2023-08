Martin Steiner neuer Leiter von J&P Immobilienmakler

Martin Steiner

Mit Mitte August übernimmt der Immobilienexperte Martin Steiner die Position des Geschäftsführers der J&P Immobilienmakler GmbH mit Sitz in Wien. Er löst in dieser Funktion Martin Müller ab, der die Geschicke des Unternehmens langjährig erfolgreich geleitet hat.

Martin Steiner ist seit rund dreißig Jahren im Immobilienmaklerbereich tätig. Er verantwortet ein Team von acht Mitarbeitern. Die J&P Immobilienmakler GmbH bietet nicht nur Eigenprojekte von JP Immobilien am Markt an, sondern fungiert darüber hinaus als Vertriebspartner für private Auftraggeber und externe Bauträger.



„Die Immobilienbranche steht in Zeiten steigender Zinsen, restriktiver Finanzierungsrichtlinien, Bestellerprinzip und schwierigerer wirtschaftlicher Rahmenbedingungen vor neuen Herausforderungen. Gemeinsam mit meinem tollen Team und in enger Zusammenarbeit mit den geschäftsführenden Gesellschaftern von JP Immobilien, Daniel Jelitzka und Reza Akhavan werden wir den Erfolgskurs des Unternehmens weiter fortsetzen“, so Martin Steiner.