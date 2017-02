Martin Schramm wird zum Fellow der RICS ernannt

Martin Schramm

Der Berufsverband der RICS Deutschland hat Martin Schramm den Titel Fellow der RICS (FRICS) ehrenhalber verliehen. Durch das „Fellowship by Nomination“ ernennt die RICS unter Einhaltung strenger Kriterien herausragende Persönlichkeiten zum Fellow, die einen wesentlichen Beitrag zur Professionalisierung in der Immobilienwirtschaft geleistet haben. Martin Schramm ist seit 2012 General Representative und Leiter der Zweigniederlassung Deutschland bei der Generali Real Estate S.p.A. und seit mehr als 30 Jahren in Beratungs- und Investmentunternehmen, vor allem aus dem internationalen Versicherungsbereich, tätig.

