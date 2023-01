Martin Rodeck wird Senior Strategic Advisor bei Alcemy

Martin Rodeck unterstützt seit dem Januar 2023 das Greentech-Startup Alcemy. Das Unternehmen hat eine Software entwickelt, die mit smarten Algorithmen und Sensorik die Herstellung von CO2-armen Zementen und Betonen ermöglicht.

Die Zement- und Betonindustrie ist weltweit für rund 8% der CO2-Emissionen verantwortlich. Da der Bedarf an Beton als Baumaterial auch in Zukunft weiter steigen wird, steht die Industrie vor der Herausforderung, ihre Produkte zu dekarbonisieren. Gleichzeitig gibt es aufgrund der europäischen Regulatorik einen großen Druck, grüne und ESG-konforme Gebäude zu bauen.



Rodeck wird zudem an der Entwicklung eines exakt datenbasierten CO2-Trackings und Benchmarkings des im Bauprojekt verbauten Betons mitwirken.