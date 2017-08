Martin Praum neuer Group Head of Investor Relations bei Patrizia

Martin Praum

Martin Praum (42) ist neuer Group Head of Investor Relations bei der Patrizia Immobilien AG. In seiner Funktion übernimmt er die Aufgabe von Michael Tegeder, der das Unternehmen verlässt und berichtet direkt an Finanzvorstand Karim Bohn.

.

Praum war zuletzt Head of Investor Relations bei der Deutschen Postbank AG und davor Head of Corporate Communication & Capital Markets bei der IVG Immobilien AG. Darüber hinaus war Praum für verschiedene Banken, wie der Deutschen Bank, Sal. Oppenheim und ABN Amro als Analyst für Immobilien-Aktiengesellschaften und Finanzdienstleister tätig. Der gelernte Diplom-Betriebswirt wurde für seine Investor Relations Tätigkeit mehrfach ausgezeichnet. Studiert hat Praum an der Frankfurt School of Finance & Management.