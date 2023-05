Martin Linsbichler wird Österreich-Chef bei Corum

Martin Linsbichler

Mag. Martin Linsbichler übernimmt mit heutigem Datum die Leitung des Österreich-Büros von Corum. Als Country Manager Austria wird er für den Ausbau der Markenbekanntheit und den weiteren Ausbau der Vertriebspartnerstruktur verantworten.

Martin Linsbichler kann auf einen Erfahrungsschatz aus fast 30 Jahren Tätigkeit in Führungspositionen in der Finanzdienstleistungsbranche zurückgreifen, davon rund 16 Jahre für Franklin Templeton. Unter seiner Leitung entwickelte sich das Unternehmen zu einer der dominierenden internationalen Vermögensverwaltungsgesellschaften Österreichs.



„Ich starte bei Corum, um die bestehende Marktposition deutlich auszubauen. Bereits bei meinem ersten Besuch im Corum Headquarter in Paris war für mich klar, dass ich für dieses Unternehmen aktiv werden will. Ich sehe für das Produktangebot großes Potenzial auf dem österreichischen Markt, sowohl in der Zusammenarbeit mit selbständigen Vermögensberater*innen und diversen Pools wie auch mit Regional- und Privatbanken“, so Linsbichler.