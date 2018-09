Martin Kaiser neuer Leiter Finanzen bei Benchmark

Martin Kaiser ist neuer Leiter Finanzen beim Frankfurter Projektentwickler Benchmark Real Estate Development GmbH. Der gelernte Industrie- und Baukaufmann verantwortet die Aufgabenfelder Buchhaltung, Controlling und Finanzierung von der NL Rhein-Ruhr und dem Büro in Monheim aus. Der Projektentwickler integriert damit teilweise ausgelagerte Geschäftsbereiche wieder in die Unternehmensstruktur.

.

Der 49-jährige Martin Kaiser war zuvor für die Willi Meyer Bauunternehmen GmbH in Uelzen tätig. Dort verantwortete er die Bereiche Controlling sowie EDV-Organisation und berichtete direkt an den Vorstandsvorsitzenden. Zwischen 2003 und 2016 arbeitete Martin Kaiser bei der Bayerischen Landessiedlung GmbH in München. Sein Aufgabenspektrum umfasste die Finanzbuchhaltung und im weiteren Verlauf das Controlling sowie die SAP-Koordination der Gesellschaft.