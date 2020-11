Martin Henke neuer Geschäftsführer bei Talyo

Martin Henke

© Privat

Martin Henke hat zum 1. November 2020 die Position des Geschäftsführers der Talyo Property Services GmbH (Talyo) übernommen und wird die Bereiche Operation, IT, Sales und Business Development verantworten. Susanne Tattersall, bisher alleinige Geschäftsführerin, bleibt ebenfalls Mitglied der Geschäftsführung und fokussiert sich auf die Bereiche HR, Finance, Controlling, ESG und Legal.

.

Martin Henke verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung in der Immobilienbranche. Vor seinem Wechsel zu talyo war er seit 2013 Geschäftsleiter und Prokurist der Capera Immobilien Service GmbH, einem Tochterunternehmen der Corestate Capital Group. In dieser Funktion leitete der 35-Jährige die Geschäftsbereiche Bestandsmanagement, Student Living und Serviced Apartments. Zudem war er für die Erschließung neuer Geschäftsfelder des Property-Management-Unternehmens verantwortlich und begleitete aktiv die Konzeption und Positionierung verschiedener Micro-Living-Produkte, beispielsweise Linked Living, Myroom und zuletzt „Fritz Tower Berlin“. Zuvor war Martin Henke bei der conwert Immobilienverwaltung GmbH (vormals alt+kelber), zuletzt als Geschäftsleiter in Berlin, tätig.