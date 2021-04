Marta Romakowski wird Key Account Managerin bei Logivest

Marta Romakowski

©

Mit der Ernennung von Marta Romakowski als Key Account Managerin bietet die Logivest Eigentümern und Vermietern von Logistikimmobilien eine zentrale Ansprechpartnerin. Zusätzlich zu den regionalen Teamleitern und Maklern übernimmt Romakowski ab sofort die Betreuung der Immobilienbesitzer und fungiert als übergreifende Beraterin.

.

Bereits im letzten Jahr etablierte das Beratungsunternehmen mit Dirk Heiertz einen Key Account Manager für die Großkundenbetreuung mit Schwerpunkt Handel, Produktion und Logistikdienstleister. Marta Romakowski übernimmt diese Rolle nun auf Immobilienseite. „Mit der Einführung eines Key Account Managers haben wir im letzten Jahr sehr viel positive Resonanz erhalten. Diesen exklusiven Service möchten wir nun auch Eigentümern und Vermietern von Logistikimmobilien anbieten und ihnen eine überregionale, zentrale Ansprechperson zur Seite stellen“, so Kuno Neumeier, CEO der Logivest Gruppe.



„Der Logistikimmobilienmarkt ist im Wandel. Neue Player drängen auf den Markt, innovative Immobilien entstehen und die Assetklasse Logistikimmobilien gewinnt an Bedeutung. Ich freue mich darauf, diese Entwicklung in enger Zusammenarbeit mit meinen Maklerkollegen mitzugestalten,“ freut sich Romakowski, die seit knapp drei Jahren bei der Logivest als Immobilienmaklerin für die Metropolregion Hamburg tätig ist, auf die neue Herausforderung. In ihrer neuen Position berichtet Romakowski direkt an Michael Starre, CSO bei der Logivest.



Mit der Ernennung einer Key Account Managerin, die sich ausschließlich um die Belange der Eigentümer und Vermieter von Logistikimmobilien kümmert, fokussiert sich die Logivest noch stärker auf die ganzheitliche und exklusive Beratung ihrer Kunden.