Für das seit Jahren leerstehende York-Hochhaus am Stadteingang von Mannheim steht nun mit Marriott doch eine Hotelkette in den Startlöchern. Durch einen Eigentumswechsel nehmen die Hotelpläne am Standort wieder Fahrt auf. Mit der Kernsanierung will der neue Investor, die K1 Holding, rund um die Jahreswende anfangen.

[…]